Cápsulas futuristas, así serán los asientos de avión en la era post Covid

Escuchar Nota

Se podría decir que en cuestión de comodidad y diseño se ha visto prácticamente de todo en lo que a aviación comercial respecta. Desde espaciosos asientos reclinables, hasta cabinas con camas y chefs personales que te preparan la comida al momento. De la aviación privada de lujo ya ni hablamos. Pero, laque ha marcado este 2020 ha puesto en tela de juicio uno de los puntos más importantes al que hasta ahora no se prestaba tanta atención: la seguridad sanitaria a la hora de viajar.Sí, es cierto que el aire de la cabina se recicla constantemente y que el avión es uno de los transportes más seguros en todos los sentidos, pero viajar codo con codo con otros pasajeros y ver cómo algunos de ellos se bajan la mascarilla, o no respetan las normas establecidas, crea una gran inseguridad a aquellos que se plantean esta forma de desplazarse.La crisis delmarcará un antes y un después en todos los aspectos, pero, sobre todo, en el sector del turismo, uno de los que más afectados se ha visto. Ofrecer a los clientes un espacio seguro e íntimo que garantice la seguridad será uno de los requisitos básicos de los nuevos aviones que vayan surgiendo de ahora en adelante.El estudio londinenseha tomado este punto de partida para crear un nuevo diseño de asientos para, los Air Lair. Con forma de cápsula, este peculiar prototipo brinda a los pasajeros un espacio privado, limpio y eficiente, además de cómodo. Su diseño emula a los panales de las abejas y cada una de las cápsulas se encuentra escalonada –que no colocada una encima de otra con la incomodidad que podría suscitar a la hora de entrar–, lo que permite, además, transportar un 30% más de clientes por vuelo. ¡Todo son ventajas! Desdeaseguran que acceder a las cápsulas será tan sencillo como montarse en un 4x4 o unCada asiento cuenta con aire acondicionado individual y calefacción, así como con sus propias luces, por lo que los pasajeros podrán personalizar su cabina a su gusto sin molestar al resto del pasaje. Incluye, además, un proyector situado en el frontal que proporciona el mejor entretenimiento a bordo. Todos los asientos, de diseño ergonómico, se pueden reclinar a una posición plana para ganar en comodidad.Además de ser utilizados en, la idea es que, en lugar de establecer una organización por categorías –desde la económica a la primera–, se puedan presentar diferentes tamaños y extras según los perfiles de pasajeros. Así, se podrá crear una gran variedad de diseños que se adapten a las necesidades de los diferentes públicos.