Captan a Alejandra Guzmán con el ex novio de su hija Frida Sofía

Alejandra Guzmán sigue dando de qué hablar. Resulta que luego de que se diera a conocer que había mandado a su chofer personal al aeropuerto de la ciudad de Mexico por el modelo Christian Estrada, ex pareja de su hija Frida Sofía. Ahora han sido captados juntos.Tanto Alejandra como Estrada han provocando gran controversia con respecto a la relación que mantienen actualmente. El programa Suelta la Sopa captó al modelo salir de uno de los ensayos de la cantante, pero lo que hace más sospechosa esta relación, es que el joven se regresó al lugar para ocultarse de las cámaras, a pesar de que ellos aseguran ser solo amigos.Cabe recordar que Frida Sofía hace una semana despotricó en contra de La Guzmán justamente el Día de las Madres, asegurando que la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán no fue una buena madre, que siempre estuvo alejada de ella y por ese motivo vivió abusos en su infancia.Aunque la joven ha manifestado no tener ningún tipo de contacto con la llamada “Reina del Rock” desde hace varios meses, parece estar más cercana que nunca a Christian. ¿Será que tienen una relación sentimental con el joven modelo?Aunque Frida Sofía no ha dicho nada en redes sociales respecto a la relación que tiene su madre con su exnovio; lo único que se puede ver en su cuenta de Instagram, son frases motivadoras y libros de autoayuda."No tengo conocimiento ni de su dueño ni de cómo llegó a mi. Pero tengo muy claro que este libro es para mi. Es exacto pero sin fecha fija. Raro por fuera pero lleno y pleno por dentro. Con capa con escudo y espada de verdades". Frida Sofía