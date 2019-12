Captan a Ana Guevara de compras en horario laboral

Lo que es un problema en el deporte mexicano es la falta de recursos tanto para el desarrollo del mismo como el apoyo para el deportista que en muchas ocasiones tiene que ver la manera de solventar gastos que la misma organización debería adjudicarse. En esta ocasión la encargada del bienestar de los deportistas y velar por sus derechos,a un famoso centro comercial de la ciudad en horario laboral., la ex atleta fue vista en el Palacio de Hierro, comprando calzado, así lo informan los empleados que se encontraban en el lugar a la hora de su turno.Aparentemente estuvo en el establecimiento hasta un poco antes de la hora de la comida.. Tras pasar algunas horas en el lugar, después salió con rumbo a la colonia Narvarte, en una Fonda Argentina donde descansó y comió.sus funciones han dejado mucho que desear, siendo que como ex atleta fue una de las principales personas que no estaban de acuerdo en la forma que el deporte mexicano se manejaba. Ahora como dirigente ha enfrentado acusaciones por atrasos de pagos de becas a deportistas.por la situación y las acusaciones que ha recibido. Para finalizar la Conade ha recibido un presupuesto de 2 mil 700 millones de pesos para este 2020, mucho mas de lo que se obtuvo para este año, a lo que la misma Ana Guevara ha declarado no ser necesario un Plan Nacional del Deporte que exige la ley para saber en que se gastará ese dinero.Con información de El Debate.