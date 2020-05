Captan a Ashley Benson besando a su nuevo galán

Escuchar Nota

"Cara y Ashley siempre han tenido sus más y sus menos antes, pero ahora se ha acabado", dijo una fuente cercana a la ahora expareja cuando se hizo pública la ruptura. "La relación ha terminado".



Ciudad de México.- Hace unos días corrió el rumor de que, tras dos años de relación,. Hasta hace unas horas no ha habido ninguna pronunciación oficial sobre el truene, pero ya hay nuevas teorías y todo parece indicar queHace unos días se difundió la noticia que la actriz Ashley Benson y la modelo Cara Delevingne habían terminado su relación, algo que entristeció a sus fans. Los rumores apuntaban a que el motivo de su ruptura fue que Ashley le fue infiel con el rapero G-Eazy.Este jueves paparazzi captaron el momento en que Benson y G-Eazy se besaron mientras recogían en una camioneta un pedido de panes a The Apple Pan, un popular restaurante de estilo clásico estadounidense cerca de Santa Mónica, en Los Ángeles. Un testigo también confirmó a E! News haber visto el tierno momento entre la actriz y el cantante.Si bien Cara y Ashley no quisieron hablar públicamente sobre la ruptura, Delevingne confesó vía Instagram que no la está pasando nada bien. Posteó una foto que emite un fuerte y sincero mensaje."Querida mente, por favor, deja de pensar tanto de noche. Necesito dormir", expresa la foto que compartió Cara.En redes sociales circulan también un par de fotos de Ashley, conocida por su papel de "Hanna" en Pretty Little Liars", en compañía de G-Eazy, las imágenes parecen ser recientes, pues ambos llevan cubrebocas para evitar contagiarse de coronavirus.