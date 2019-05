Captan a ‘El Marro’ de vacaciones en playas de Mazatlán

José Antonio Yépez, El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, reapareció en fotografías que fueron tomadas en Mazatlán, Sinaloa hace unos días.Fuentes confirmaron a MILENIO que las fotografías son del reciente periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.En las imágenes se observa a El Marro acompañado de una mujer, de quien se desconoce la identidad.Mañana se cumplen dos meses de que inició el operativo 'Golpe de Timón' cuyo objetivo es la detención de El Marro, quien es señalado como líder de una organización dedicada principalmente al robo de combustible.Tras el ingreso de la Marina a la comunidad de Santa Rosa de Lima en el municipio de Villagrán, Guanajuato, se hicieron aseguramientos de vehículos e inmuebles así como la destrucción de explosivos y aunque hubo detenciones no se capturó al líder de la organización criminal.Días después, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, declaró que tenían ubicado al objetivo y que estaba cerca.El pasado 10 de abril en el municipio de Juventino Rosas se implementó un nuevo operativo con el objetivo de capturar a José Antonio Yépez.Según reportes de inteligencia, el operativo estuvo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, no hubo detenidos pero sí el decomiso de armas largas, cartuchos y también elementos del ejército fueron agredidos a balazos por lo que se desató una persecución, esto ocurrió cuando los uniformados pretendían entrar a las comunidades de El Murciélago y El Jaralillo, no hubo lesionados.El 21 de abril fue detenido Eliseo 'N' El Titi de 23 años, quien es señalado también como uno de los líderes del mismo grupo criminal. Tras su detención fue trasladado al Altiplano de Almoloya de Juárez en el Estado de México.El Titi fue vinculado a proceso por delincuencia organizada, por lo que permanecerá recluido en el penal federal.