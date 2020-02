Captan a empresario que sufrió dos secuestros torturando a par de hombres

Escuchar Nota

Ciudad Juárez.- El empresario constructor Carlos Cuevas Abundis, quien apareció recientemente en un vídeo donde evidencia sus supuestos nexos con autoridades federales para huachicolear en la región de Delicias, apareció en un segundo vídeo donde está torturando a dos masculinos que yacen sobre la tierra. En un tercer vídeo, ordena que los asesinen.



En una de las grabaciones se observa a Cuevas Abundis, quien viste una camisa roja y un pantalón beige, además usa zapatos negros, que en una de sus manos lleva un arma blanca.



A un lado de él yace un hombre sobre la tierra, el empresario deliciense se dirige hacia él y empieza a cortarle la oreja, mientras se oyen gritos "yo no lo vendí jefe" y mientras más corta, el grito es mas fuerte "yo no lo vendí jefe".



Posteriormente, el de camisa roja se dirige a otro hombre que también está tirado y tiene evidentes huellas de tortura -todo acontece al parecer en un terreno baldío-.



Carlos Cuevas procede a cortarle la oreja pero está tan herido que no salen gritos de su boca, únicamente se oyen quejidos.



"Por qué me querían vender a mi y a mi carnal", se escucha decir a Carlos Cuevas.



En otro vídeo aparece Carlos Cuevas y se escucha decir "mátenlos".