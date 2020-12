Captan a Hailee Steinfeld en grabación de Hawkeye

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La serie de Hawkeye tomó vuelo en medio de la pandemia de coronavirus y todos los que están detrás de este programa han vuelto a grabación, pero lo que más ha sorprendido es que no solo se ha visto a Jeremy Renner, sino a Hailee Steinfeld.



Con esto se confirma que la actriz de 23 años se suma a esta producción en el papel de Kate Bishop, heroína de Marvel que forma parte de los Jóvenes Vengadores.



En imágenes difundidas a través de redes sociales se pueden ver cómo tienen lugar las grabaciones en una estación de metro y se ve a los dos actores esperando a un vagón.



En un clip difundido en la red del pajarito otro detalle que se puede apreciar de la dupla es que Steinfeld no está sola junto al héroe que ha sido conocido a lo largo de las cintas de Marvel, pues cuenta con un perro enorme.



Fuera de estas imágenes que han sido por algunas personas no se ha podido presenciar alguna señal de la intérprete norteamericana, aunque Jeremy Renner sí ha hecho una referencia.



“Señorita Bishop... ¡te necesitamos!”, fue lo que escribió el actor que ha dado vida a Clint Barton, nombre real del superhéroe, en películas como Avengers y Captain America: Civil War junto a una imagen donde se ve el nombre de su personaje en una silla vacía.



La producción de Hawkeye formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel dentro de las series que se están preparando para ser lanzadas en Disney+.