Captan a ‘infectado’ en clínica del IMSS en NL

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Un paciente presuntamente contagiado del Covid-19 fue videograbado con un celular cuando era ingresado a la Clínica No. 4 del IMSS, en Guadalupe.



Las imágenes fueron difundidas en Facebook y en ellas se aprecia que el paciente, al parecer de sexo masculino, era bajado de una ambulancia por paramédicos que lo trasladaron dentro de una cápsula de aislamiento.



La usuaria de Facebook mencionó que personal médico les ordenó a las personas que estaban en el área de espera de la sala de urgencias que salieran a la calle porque ingresarían un paciente enfermo de Covid-19.







Según el relato de la mujer, quien tiene un familiar internado, sería el quinto caso similar del que fue testigo en el transcurso del día viernes.



"No me quieren creer, vecinas, que esto está bien feo, y andan jugando lotería... Ya ves cómo nos corren (del hospital), ¡Váyanse porque viene un infectado! Tenemos que agarrar consciencia de que esto es real", comentó durante la grabación.



De manera extraoficial, una fuente cercana señaló que hasta el momento no se tiene ningún caso confirmado de pacientes con Covid-19 internados en la Clínica 4.



No obstante, la fuente no descartó que se tratara de un paciente que ingresó bajo sospecha y el cual se estaría evaluando en estos momentos para confirmar o descartar que padezca la enfermedad.



Cabe señalar que estas cápsulas son utilizadas en pacientes que pudieran ser portadoras del coronavirus como medida de prevención y para limitar los riesgos de contagio.