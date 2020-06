Captan a ‘La Gaviota’ de compras en plena pandemia

Escuchar Nota

"Y de qué sirve que se pusiera 2 cubrebocas, solo de lujo, porque la narizota la traía afuera".



"Angélica a finales del año pasado dijo que a como diera lugar iba a limpiar su imagen, por eso es que la vimos apoyando a su hija Sofía, quien participó en el reality estadounidense 'Mira quién baila', y también subiendo videos y fotos en redes al lado de sus hijas, como si fuera una gran mamá, y conviviendo con su ex, El Gu¨ero Castro.



"Pero que retransmitieran la novela le vino como anillo al dedo. Sin planearlo, esta decisión iba a resultar mejor que cualquier idea que ya había tenido para volver en grande a la televisión", se lee en la revista.



La actrizfue criticada en redes sociales por salir de compras a plazas comerciales en plena pandemia y además por no usar bien los dos tapabocas que llevaba empalmados.La exprimera dama de México,. Lo que molestó a los cibernautas es que rompió la cuarentena y no fue responsable al momento de colocarse los tapabocas.Las autoridades han reiterado muchas veces que cuando uses una mascarilla, debe ser de tela y dejar los quirúrgicos para el personal de salud, además al momento de ponértelos debes cubrir desde la barbilla hasta la nariz.Sin embargo, Rivera aparece en la fotografía con un cubrebocas desechable solo cubriendo su boca y el segundo en color negro lo lleva de adorno en la zona del cuello."Déjenla pobrecita sele tubo que pegar algo del Peña Nieto", se lee en los comentarios.Actualmente Miami tiene 21 mil 162 casos confirmados y 822 muertes por COVID-19, mientras que todo el país tiene 2.16 millones de contagios confirmados y 118 mil muertes.En últimas noticias, se espera que la actriz regrese a la pantalla chica le guste o no a la gente, de acuerdo con TV Notas, la retransmisión de la telenovela Destilando Amor ha regresado el rating a la televisora y Rivera esta presionando para volver a las andadas de actuación.