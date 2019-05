Captan a médico cuando se le cae una bebé recién nacida

Una bebé recién nacida cayó de las manos de uno de los médicos que la atendió en el parto y los padres están preocupados por lesiones futuras.Derrick Rodgers grababa el momento del nacimiento de sus hijas mellizas, Madison y Morgan, atendidas en el Hospital Chandler Regional en Arizona, Estados Unidos.Las niñas nacieron en febrero pasado y uno de los médicos sujetaba a una de las bebés cuando cayó de cabeza en un cunero, antes de ser sujetada de nuevo.Le dije (al doctor) ‘dejaste caer a mi hija’. Y su reacción inicial no fue nada al principio, hasta que dije que tenía el video. Me pidió verlo y cuando le mostré el video se quedó sin habla”, aseguró Derrick.Al padre y su esposa, Monique, les preocupa que la menor tenga un trauma en la cabeza, ya que un ultrasonido poco después de su nacimiento reveló una hemorragia grado uno, pero aún no esta claro si fue provocado por la caída.Además, los médicos practicaron una ecografía en la cabeza de la bebé, pero los padres dicen que jamás recibieron los resultados de dichos exámenes.Por su parte, la compaña filial del hospital, Dignity Health, aseguró que no puede revelar información de este caso por leyes de privacidad y aseguran que el equipo del hospital está haciendo una “revisión exhaustiva” del caso, de acuerdo con un comunicado.