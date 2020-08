Captan a Miguel Bosé con cubrebocas tras convocar a no usarlo

Escuchar Nota

Imágenes de Miguel Bosé acudiendo a la compra con mascarilla https://t.co/IAOfpuhIgA — Antena3Noticias (@A3Noticias) August 19, 2020

Miguel Bosé es sorprendido in fraganti con cubrebocas a pesar se que pregona al mundo que es una imposición.Hace tan sólo unos días Miguel Bosé estaba instando a la gente a acudir a la manifestación anti cubrebocas celebrada en la Plaza de Colón en Madrid el domingo 17 de agosto.Más de 2 mil 500 personas estuvieron presentes en la protesta, aunque curiosamente el cantante no asistió. “Que nos dejen vivir”, escribió el martes en Twitter, sin hacer ningún tipo de referencia a su ausencia en la manifestación.El cantante ya había expresado con anterioridad su desacuerdo tanto en la gestión gubernamental como con el propio coronavirus, al que considera una mentira orquestada para crear un Nuevo Orden Mundial.“Yo soy la resistencia”, ha afirmado en varias ocasiones Bosé. Aunque a juzgar por las imágenes en julio no lo tenía tan claro.