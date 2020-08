Captan a niño llorando de frustración por clases virtuales; ya es viral

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Cientos de maestros y alumnos alrededor de todo el mundo han tenido que enfrentar nuevos retos con las clases virtuales, alternativa que se adopta en muchas partes del mundo para evitar que los niños y adolescentes pierdan el año escolar, sin embargo, no todos parecen adaptarse fácilmente a esta modalidad.



Jana Coombs, una madre estadunidense, capturó con su celular el momento en que su hijo de 5 años llora por no comprender la clase virtual que estaba estudiando.



El hijo de Jana apenas está en el jardín de niños, sin embargo, el pequeño no aguantó la presión y lo brusco que fue el cambio y comenzó a llorar.



La foto fue compartida en redes sociales por Jana para crear conciencia sobre la dificultad que representa a algunos estudiantes la modalidad online o a distancia.



En entrevista para CNN, Jana comentó que ella solamente había tomado la foto para que las personas, otros padres y autoridades, vieran la frustración de los niños.



Recordemos que Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia de coronavirus con más de 5.7 millones de infectados y casi 200 mil muertos.



Con información de Excélsior