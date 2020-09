Captan a perro llorar luego de comer un puño de chiles; acusan de maltrato animal

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En YouTube circula un video de un hombre de origen chino, quien presume una “broma” que realizó a su inocente can. El hombre mezcló croquetas con chiles picados, alimento que ocasionó que el perro llorara por lo picoso.



En la grabación, se observa al perrito comer “gustoso” las croquetas con chile, pero al poco tiempo comienzan a salirle lágrimas de sus ojos. Debido a lo enchilado que estaba, también comenzó a lamerse el hocico con desesperación.







El video, reprobado por la mayoría de lo internautas que lo han visto, también muestra a otro sujeto dar a la fuerza tres chiles rojos a un perro de la raza husky.



El hombre engañó al animal con comida para que abriera el hocico y cuando lo hizo, le metió los tres chiles y le apretó los dientes para que no escupiera. Pero eso no fue todo, también le dio vació una bolsa de dulces efervescentes que “explotaron” en su hocico, el cual apretó, provocándole gran incomodidad.



Estos actos han sido condenados por los internautas que vieron el video.



Con información de Radio Fórmula