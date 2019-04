Captan a policía robando cartera a hombre

Un video difundido en redes sociales captó el momento en que un presunto policía del municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México robó la cartera de un hombre que se hallaba tirado afuera de un domicilio.En el material captado por cámaras de seguridad del inmueble se observa que un hombre se encuentra recostado en el piso, y tras varios segundos se observa a un supuesto informado que se acerca hasta él para revisar sus bolsas.Contrario a verificar si la persona se hallaba en situación de peligro o vulnerabilidad, el oficial aprovechó el momento para robar lo que parece ser una cartera al ciudadano, quien no se percata de los hechos.El policía voltea en repetidas ocasiones a sus costados para verificar que nadie lo observaba, sin embargo, no se percató de la cámara instalada en el inmueble. Misma que captó lo sucedido.El oficial huye del lugar. Hasta el momento no se tiene conocimiento que haya sido identificado y sancionado.