Captan a Rosario Robles en Madrid

La ex Secretaria Rosario Robles fue captada portando lentes obscuros y una gorra cuando salía del aeropuerto de Madrid, España.Fotografías publicadas por la diputada local Leticia Varela muestran a la ex titular de Sedesol y Sedatu recogiendo equipaje y en el momento en el que abandona la terminal aérea."¿Miedo a que la reconozcan?" Se puso lentes, gorra, budanda, esperó maletas, pidió taxi y se fue", cuestionó a la legisladora del Congreso de la Ciudad de México en su cuenta de Twitter.Varela abundó que una amiga sobrecargo le hizo llegar las imágenes aunque no detalló cuándo fueron tomadas.El destino de la ex Secretaria de Sedesol y Sedatu, bajo cuyas administraciones se desviaron mil 900 millones de pesos, coincide con el del ex Presidente Peña Nieto, quien hace una semanas fue captado con la modelo Tania Ruiz también en Madrid.