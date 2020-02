Captan abuso a menor en Bioparque de Durango

Escuchar Nota

"No vamos a permitir de ninguna manera este tipo de bromas tan aberrantes, tan indignantes para un menor y su familia, por supuesto", manifestó ante representantes de medios de comunicación.



"Es una tontería, es una estupidez por parte de ellos, dicen que es una broma, que es un reto, tonterías pues, pero es en ese sentido como ellos decidieron hacer esta aberración", dijo el director.

"Por lo pronto eso es lo que estamos haciendo, retirarlos del cargo, levantar el acta, pasar el expediente al área administrativa jurídica del Ayuntamiento, al DIF municipal vamos hacer llegar el expediente y ya la determinación si denuncia, si hacen una denuncia judicial ante las instancias correspondientes deberá ser por parte del afectado, en este caso de los papás y nosotros vamos a estar apoyándolos si esa es su decisión", dijo.

"Es muy lamentable, me acabo de enterar a través de las redes sociales, es un hecho, de verdad que no podemos pasar por alto, me da mucho gusto que el director del Bioparque haya procedido a la destitución inmediata de estos trabajadores", indicó.



"Sin embargo no debe de quedar ahí, se debe de presentar la denuncia correspondiente para que se finque las responsabilidades que correspondan porque no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que un niño sea violentado, agredido en su dignidad y bueno pues estos hechos pueden ser constituidos de delito, eso no lo diré yo, finalmente hay la instancia correspondiente".

La genitalia de un menor de edad fue expuesta a través de una red social, al difundirse un video quey en el que se muestra el momento en que un empleado del mismo, le baja el pantalón y su ropa interior.En el video, grabado por otra empleada del bioparque, se puede ver que el menor de edad previamente fue atado de brazos a un palo de escoba que le ponen por su espalda, a fin de que no pudiera con sus manos subirse el pantalón., se puede ver como el menor hace varios intentos por cubrirse sus partes íntimas, al tiempo que se escuchan las risas del adulto que lo ató y quien hizo la grabación.Explicó que el menor es hijo de uno de los empleados del bioparque que estaba en espera de la salida del trabajo de su padre, y que quienes llevaron actuaron de manera indecente como parte de una broma, fueron el encargado del almacén y la responsable de ventas de la tienda.Camacho dijo desconocer quien hizo público este video y citó que será el área jurídica del Municipio de Durango que defina si se presentará denuncia contra los dos ex empleados.Por su parte, Claudia Hernández, presidenta de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Durango, dijo que este hecho no puede quedar solo con la destitución de los dos empleados, que debe de haber una consecuencia legal en su contra.