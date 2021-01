Captan al ‘Tuca’ Ferretti fumando en la banca de Tigres

Escuchar Nota

El cigarro del "Tuca" mas grande que @TigresOficial pic.twitter.com/TdvaKRPtiC — El Tío Chanfle Ochoa (@TioChanfle) January 18, 2021

El ‘Tuca’ Ferretti una vez más generó polémica durante el encuentro ante Santos Laguna, ya que fue captado en la banca de los Tigres fumando en pleno partido de su equipo.Ferretti fue captado por uno de los fotógrafos de la agencia Mexsport, en la cual se le aprecia sentado en el banquillo mientras fuma un cigarrillo, algo que no fue del agrado de muchos aficionados.En redes sociales, el estratega fue muy criticado debido a que de entrada no estaba portando el cubrebocas como parte del protocolo contra el COVID-19, además de que los fumadores son más propensos a contagiarse y complicarse, según han informado las autoridades sanitarias.A mediados del año pasado, el brasileño también había esto hecho durante el juego ante Cruz Azul en la final del torneo amistoso “Copa por México”, aunque en aquella oportunidad, lo hizo en un palco del Olímpico Universitario.Desde hace varios torneos, la Liga MX prohíbe a los técnicos fumar en su área y por esta situación, el entrenador de los de la UANL podría ser sancionado al violar el reglamento del futbol mexicano.Hasta el momento, no se ha revelado si el cuarto oficial pudo observar la acción del ‘Tuca’ Ferretti en el partido, para así pasar su reporte y se le castigue conforme a las reglas de la competencia.