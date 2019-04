Captan cuando mujer roba a bebé

Un video de una cámara de seguridad de las inmediaciones del Hospital General, en Ciudad de México, captó el momento en que una mujer huyó del lugar con una bebé en brazos a la que no conocía, hecho denunciado por los familiares de la menor como un robo y secuestro.María Magdalena Sánchez, la madre de la niña, declaró que iba a visitar a su hermana, internada en el hospital. Como el personal del hospital no le permitió ingresar con la menor, la dejó encargada con Emiliano, su sobrino de 15 años.En la grabación, tomada de la estación del metro cercana al hospital, se ve al adolescente junto a la mujer desconocida, que sostiene a la bebé en brazos mientras él entra a un negocio. Un minuto después, la sospechosa huye con paradero desconocido.Al comienzo del video, se aprecia que la mujer ya tenía en brazos a la pequeña Nancy. Según el testimonio de los involucrados, todo comenzó cuando Jenni, hermana de Emiliano, quiso ir al baño, por lo que esta persona se ofreció a cuidar a la bebé."Se robaron a mi sobrina. Una de mis hermanas está internada aquí. Como no los dejaron ingresar al Hospital con los menores no le quedó de otra que dejarla a un lado de la salida del Metro", explicó la tía de la menor desaparecida a la cadena Televisa.La Físcalía Central de Investigación para Niños, Niñas y Adolescentes indicó que ya ha recibido denuncias anónimas con presuntos domicilios donde podría estar la menor, pero la investigación aún no produjo resultados concretos.Además, ya se contaba con un retrato hablado sobre la mujer. Ahora, los investigadores trabajan con las imágenes de las cámaras para intentar establecer la ruta de escape que utilizó.