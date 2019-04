Captan el área del enfrentamiento ruso contra miembros del EI

Como resultado del operativo, dos miembros del EI fueron eliminados al oponer resistencia armada a los agentes de fuerzas especiales rusas.Imágenes captadas por testigos presenciales muestran parte de las actividades antiterroristas desplegadas por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), la noche de este 12 de abril, contra miembros de la organización terrorista Estado Islámico en la ciudad siberiana de Tiumén. Allí se ve cómo una vivienda privada se convierte en una bola de fuego mientras se escuchan ráfagas de disparos.El video fue filmado, aparentemente, desde una ventana de un edificio de varios pisos, localizado cerca del área de la operación antiterrorista del FSB. Según la información oficial, una casa privada ubicada en la zona sufrió, en efecto, un incendio, pero no se precisó si se trata de la vivienda donde se encontraban los militantes. Las llamas fueron controladas con éxito.Como resultado del operativo, los miembros del EI fueron eliminados al oponer resistencia armada a los agentes del FSB. Según la información del Comité Nacional Antiterrorista ruso, se trata de dos terroristas que respondieron con disparos a la orden de las autoridades de deponer las armas.Los militantes abatidos venían planeando cometer ataques terroristas en lugares muy concurridos. La operación se llevó a cabo en varias calles cercanas a la vivienda indicada, en el distrito suroeste de la ciudad, y no causó víctimas ni heridos entre la población civil.Numerosos videos y fotos, no confirmados, muestran en las redes sociales una serie de operaciones nocturnas en pleno desarrollo, en las que se escuchan numerosos disparos y se aprecian una veintena de coches de policía y vehículos militares en las calles.