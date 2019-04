Captan la espectacular caída de un meteoro en Brasil

De forma asombrosa, un meteoro cayó sobre el océano brasileño, así lo reportó la Red Brasileña de Observación De Meteoros (BRAMON).El hecho se registró en días anteriores y todo sucedió en fracciones de segundos, así se aprecia en los videos compartidos por aficionados, así lo reportó el portal web de RT En esta ocasión se muestra el resultado de unas cámaras, las cuales han capturado la caída de un meteoro sobre el mar próximo a la costa del estado brasileño de Rio Grande do Sul (Brasil), reporta el canal O Globo.El fenómeno tuvo lugar la madrugada del pasado 12 de abril y fue registrado desde los municipios de Taquara y Torres (Rio Grande do Sul), así como desde el estado de Santa Catarina.Eventualidades como estas son poco frecuentes, al menos a la vista de muchas personas, es por eso que ha resultado ser un asombro para miles de personas.Especialistas de la Red Brasileña de Observación de Meteoros (BRAMON) estiman que ese meteoroide pesaba entre 6,3 y 16 kilogramos y entró en la atmósfera a unos 122.000 kilómetros por hora.Esa bola de fuego se habría "consumido totalmente" sobre el océano Atlántico al descender hasta alrededor de 36.830 metros y no habría causado ningún daño.