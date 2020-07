Captan resplandor de una explosión masiva en el universo

Escuchar Nota

Un equipo de investigación de la Universidad de Northwestern se ha sorprendido luego que un estallido de rayos gamma cortos (SGRB) les permitió obtener la imagen única de un instante, una explosión ocurrida a a miles de millones de años luz de distancia en el universo.De acuerdo con la casa de estudios la explosión captada por el grupo encabezado por la experta Wen-fai Fong ocurrió a 10 mil millones de años luz de distancia y a 3 mil 800 millones de años del Big Bang.El estallido fue llamado SGRB181123B y los investigadores han sostenido que se trata del segundo más distante conocido hasta el momento a través de los rayos gamma, así como el evento más lejano captado con un resplandor óptico posterior.Wen-fai Fong dijo a través de un comunicado que no esperaban descubrir un SGRB distante debido a su rareza y que son bastante débiles.Su compañero Kerry Paterson calificó esta instantánea y experiencia como el descubrimiento de "la punta del iceberg" en términos de explosiones de rayos gamma cortos distantes, lo cual les motiva a seguir estudiando otros eventos del pasado, así como prestar más atención a los detalles en trabajos futuros.La Universidad de Northwestern indicó que algunas de las explosiones más enérgicas y brillantes del universo ocurren debido a la fusión de dos estrellas de neutrones, acto que provoca el estallido de rayos gamma de corta duración.Sin embargo, uno de los detalles que se destacó es que por lo general este tipo de resplandores suelen durar unas pocas horas para después desvanecerse completamente, lo que no pasó en esta ocasión, pues los astrónomos pudieron observar a detalle esta explosión luego de una primera identificación de un observatorio que fue dando cuenta a otros espacios de investigación.Fue a través de este trabajo en conjunto entre varios observatorios que se pudo determinar que SGRB181123B está más distante que la mayoría de este tipo de eventos astronómicos.A la dificultad para capturar imágenes de los SGRB se sumó Wen-fai Fong, pues sostuvo que si se llega demasiado tarde a la vista será un esfuerzo completamente inútil, ya que las herramientas no detectarán nada.Uno de los detalles que se destacan del SGRB181123B es que se produjo cuando el universo estaba increíblemente ocupado y tenía solo el 30 por ciento de su edad actual, período conocido como "alto mediodía cósmico".El estudio fue respaldado por la National Sciende Foundation y la NASA, además que fue publicado en The Astrophysical Journal Letters.