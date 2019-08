Captan venta de cerveza ‘rebajada’ en el Estadio Azteca

El #EstadioAzteca no acepta prácticas que afecten a la afición. Circula un video que exhibe a vendedores alterando producto. Ya se retiró a los implicados permanentemente de las instalaciones. Estamos ejerciendo acciones legales. No permitiremos estas conductas. — Estadio Azteca (@EstadioAzteca) 18 de agosto de 2019

Un nuevo caso del mal manejo en la venta de cerveza en los estadios del futbol mexicano apareció en las redes sociales: ahora ocurrió en el Azteca, en el encuentro entre América y Morelia de ayer por la noche.En su cuenta de Twitter el usuario @lamanodediosmx colocó un video en el que se observa a dos personas sirviendo cervezas rebajadas con agua, la cual, según los propios internautas era tomada de la llave.Dicha publicación se hizo popular en la red social de inmediato e incluso llegó a quienes administran el Coloso de Santa Úrusula, por lo que procedieron a aclarar que no tolerarán dichas prácticas en un mensaje que colocaron en Twitter."El Estadio Azteca no acepta prácticas que afecten a la afición. Circula un video que exhibe a vendedores alterando producto. Ya se retiró a los implicados permanentemente de las instalaciones. Estamos ejerciendo acciones legales. No permitiremos estas conductas", se lee.Hace un par de semanas se dio a conocer también un video en el que se veía a vendedores del TSM de Santos llenar vasos de cerveza en una cubeta, lo que llevó a la directiva del club y a la empresa concesionada a prescindir de las personas implicadas. ​ https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/graban-vendedores-estadio-azteca-sirviendo-cervezas-rebajadas