Capturan a feminicida de Marisol Guadalupe en Monclova

Monclova, Coah.- El cerco que tendió la Fiscalía del Estado para la captura del presunto feminicida Leopoldo “N” alias “El Polo” buscado por el asesinato de Marisol Guadalupe N de 25 años, el cual ocurrió el pasado 15 de junio ya dio resultados luego de que se confirmó que fue capturado en la ciudad de Monclova.



“El Polo” asesinó de siete puñaladas a su ex pareja cuando la interceptó en el cruce de las calles de Colón y Xicotencatl en la colonia Mundo Nuevo y pese a que la víctima fue llevada a una clínica particular ya no pudo salvar su vida.



El presunto feminicida era buscado en Piedras Negras en la colonia Guillén y 100 Casas donde se presumía podía estar oculto, además de en la región centro del estado, ya que cuenta con familiares en Monclova, Frontera y LaMadrid.



El sujeto fue ubicado gracias a las investigaciones y datos aportados por Yahaira N, alias “La Cuata” quien ya se encuentra bajo proceso también por su presunta participación en este feminicidio.



El detenido sería presentado mañana a los medios de comunicación y luego se le trasladaría a Saltillo en donde esperará su proceso que en caso de ser encontrado culpable y en base a las agravantes podría alcanzar entre 40 y 60 años de prisión.