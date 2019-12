Capturan a Genaro García Luna en EU; lo acusan de corrupción

@ProPublica has learned that Mexico's former security minister, Genaro Garcia Luna, has been indicted on corruption charges in NY and arrested in Grapevine, Tx. Source says Garcia Luna had "all kinds of pictures with US officials in his unassuming one bedroom." — Ginger Thompson (@gingerthomp1) December 10, 2019

The arrest comes as part of a broad investigation into Mexican corruption, following the trial against Joaquín “El Chapo” Guzman. Garcia Luna was accused during the trial of taking cartel bribes as far back as 2005. https://t.co/3I9IvYZKWq — Ginger Thompson (@gingerthomp1) 10 de diciembre de 2019

During his time as Mexico’s security minister, from 2006-2012, he worked closely with the DEA, and oversaw the SIU program, or Sensitive Investigative Units. Those units were notoriously leaky, as I reported for @ProPublica and @NatGeo in 2018. One leak triggered a massacre. — Ginger Thompson (@gingerthomp1) 10 de diciembre de 2019

, ex secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón,, acusado de corrupción en Nueva York.La periodista estadounidense de The New York Times y ProPublica, Ginger Thompson, dio a conocer la información. De acuerdo con Thompson, en el lugar de la detención, fueron encontradas fotografías con funcionarios estadounidenses.García Luna, también exjefe de la extintadurante el gobierno de Vicente Fox Quesada, habría sido detenido en Grapevine, por el delito deen un juzgado de Nueva York.El Gobierno de Estados Unidos acusó a García Luna de servir al Cártel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios en el periodo de 2006 a 2012.El Departamento de Justicia presentó el pasado 4 de diciembrecontra García Luna ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn."El arresto se produce como parte de una amplia investigación sobre la corrupción mexicana, luego del juicio contra. García Luna fue acusado durante el juicio dedesde 2005", destacó Thompson en redes sociales.La periodista estadunidense señaló que García Luna "trabajó de manera cercana con la DEA y supervisó el programa SIU de las Unidades de Investigación Sensible. Esas unidades eran notoriamente permeables. Una fuga desencadenó una masacre", finalizó.Hasta el momento autoridades mexicanas no ha emitido algún comentario al respecto.