Capturan a narco que huyó a nado

Piedras Negras, Coah.- Un narcotraficante que el pasado 22 de mayo escapó tras una persecución de una redada federal en Eagle Pass, para lo cual se lanzó al río Bravo y huyó a nado, fue capturado en Piedras Negras por la Fiscalía del Estado y entregado en el puente internacional dos a los US Marshalls.



El sujeto fue identificado como David Reyna Reyes, de 26 años, quien hace dos semanas conducía por el bulevar Del Río, y fue interceptado por oficiales federales, quienes le ordenaron detenerse, al momento de frenar el tipo aceleró repentinamente y fue perseguido hasta un paraje a orillas del Bravo, donde se lanzo al río para escapar al lado mexicano.



En el auto dejó abandonada a una mujer, al parecer su esposa, la cual no fue detenida ya que no enfrenta ningún cargo.



Tras varios días de buscar del lado mexicano al sujeto, elementos de la Fiscalía lograron ubicarlo y también su captura, luego de lo cual se procedió a su entrega en los límites internacionales del puente dos.