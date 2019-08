Capturan al expresidente de Kirguistán por corrupción

El ex presidente de Kirguistán, Almazbek Atambáyev, fue detenido acusado supuestamente de corrupción, de liberar ilegalmente de la cárcel a un peligroso delincuente y suministrar ilegalmente carbón a la central termoeléctrica de la capital del país.La detención del ex mandatario fue confirmado por sus allegados quienes manifestaron a los medios que la policía trató ingresar a la casa de Atambáyev pero éste resistió.Sin embargo, las fuerzas de seguridad lograron detenerlo y, según medios locales, lo llevaron en dirección desconocida.Además, reportan decenas de heridos, al menos cinco de ellos, de bala durante la captura del ex presidente.