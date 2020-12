‘Cara de memela enfrijolada’: Así reacciona Alfredo Adame a burlas de Carlos Trejo

Escuchar Nota

Laentre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Todo comenzó cuando el cazafantasmas se burlo del actor por su contagio de Covid-19 Y es que en sus redes sociales,. Sin embargo, una mujer le aclara que aún no muere, hecho que hizo molestar al cazafantasmas.Ante esta forma de revivir la polémica,de forma contundente."Me doy cuenta que sigue siendo el mismo cara de memela enfrijolada que no tiene ninguna gracia, que es un tipo que nació sin estrella. Pero que te puedo decir de una persona así", inició. “Viendo la diferencia de estatus, debió haber comprado como 500 kilos de rosas y llevármelos a la tumba, pero como seguramente no tiene trabajo y no tiene nada, no le alcanzó".Información por Telediario