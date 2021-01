Caravana migrante avanza hacia México tras ingresar a Guatemala

Escuchar Nota

Guatemala.- La caravana migrante compuesta por más de 3 mil hondureños ingresó ilegalmente a Guatemala tras superar un dispositivo policial de seguridad y se encamina a cruzar el territorio en busca de su meta final, Estados Unidos.



Los migrantes dejaron atrás la barrera policial del puesto fronterizo El Florido, ubicado 200 kilómetros al este de la Ciudad de Guatemala, sin que las fuerzas de seguridad pudieran detener a la multitud, según constató Efe.



Tras sobrepasar la frontera, la caravana avanza actualmente sobre el departamento de Chiquimula para trazar una ruta a México, en primer lugar, y posteriormente a Estados Unidos.



El Instituto Guatemalteco de Migración confirmó a periodistas la brecha de los retenes policiales para detener a los hondureños y señaló que actualmente su personal “da acompañamiento” a la caravana por Chiquimula “para evitar incidentes en la carretera”.



Otro grupo de 3 mil personas



La entidad migratoria explicó además que otro grupo de 3 mil hondureños está por llegar a la misma frontera de El Florido próximamente, por lo que son más de 6 mil los migrantes del vecino país que buscan el sueño americano.



El gobierno guatemalteco había mantenido su posición de no permitir el ingreso al territorio de los miles de migrantes hondureños.



Sin embargo, ante la gran cantidad de migrantes en la frontera, los agentes de la Policía Nacional Civil decidieron dar un paso al costado y dejaron avanzar a la multitud.



Las autoridades habían advertido que no dejarán ingresar al país a los migrantes si no cumplían con los requisitos establecidos al respecto, especialmente una prueba negativa del Covid-19.



El cruce de los migrantes en la frontera contó con algunos incidentes, según constató la agencia Efe.



Uno de los policías hondureños que estaba al frente del primer retén, fue herido en la cabeza con una piedra, mientras que, en territorio guatemalteco, una mujer cayó desmayada cuando los migrantes estaban frente a frente con las fuerzas del orden guatemaltecas.



La caravana salió el jueves por la noche desde la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, pese a las advertencias de las autoridades locales, mexicanas y guatemaltecas de que no permitirán el ingreso de personas que intenten cruzar de manera irregular.



Otros 217 hondureños y 10 salvadoreños fueron detenidos entre jueves y la mañana de este viernes por ingresar ilegalmente a Guatemala, mientras otra multitud de alrededor de 600 hondureños retornaron voluntariamente a su país.



Las autoridades detallaron que entre el grupo de más de 200 migrantes detenido, que supuestamente salió el miércoles de Honduras, hay 41 menores de edad, incluidos ocho niños y niñas que no superan los 10 años.



Los hondureños buscan llegar a Estados Unidos para tener mejores condiciones de vida, alejados de la pobreza y la violencia que azotan el istmo, especialmente después de la pandemia y los huracanes Eta y M que tocaron tierra en noviembre pasado.