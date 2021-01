Caravana migrante continúa detenida en la carretera en el este de Guatemala

Escuchar Nota

Guatemala, 18 ene (EFE).- Más de 6 mil hondureños que conforman una caravana migrante rumbo a Estados Unidos continúan varados este lunes en una carretera en el este de Guatemala, sin que las fuerzas de seguridad permitan su avance desde el sábado.



El Instituto Guatemalteco de Migración informó a periodistas a las 9.20 hora local (15.20 GMT) que la caravana "permanece concentrada" en una carretera del departamento de Chiquimula, unos 200 kilómetros al este de la Ciudad de Guatemala y a pocos kilómetros de la frontera con Honduras.



Además, se reforzó este lunes en el mismo lugar el despliegue de miembros de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, quienes desde el sábado no permiten el avance de la multitud.



Los hondureños forman parte de una caravana migrante conformada por más de 9 mil compatriotas, según cálculos oficiales, que salió desde San Pedro Sula, ciudad del norte de Honduras, en distintas fases los pasados miércoles, jueves y viernes.



El grupo que se encuentra varado está compuesto por alrededor de 6 mil migrantes, mientras que los otros 3 mil hondureños que conforman la caravana han logrado avanzar en algunos casos y en otros la multitud se ha ido diluyendo o ha emprendido el viaje de vuelta a su país.



La caravana de 9 mil hondureños se coló ilegalmente entre la noche del viernes y el sábado por el puesto fronterizo El Florido, en el mismo departamento de Chiquimula y a solo unos 20 kilómetros de donde se encuentran detenidos este domingo.



Su objetivo llegar a Estados Unidos para tener mejores condiciones de vida, alejados de la pobreza y la violencia que azotan el istmo centroamericano, especialmente después de la pandemia y los huracanes Eta y Iota, que tocaron tierra en noviembre pasado.



El Instituto Guatemalteco de Migración precisó también que el tráfico de vehículos en el sector se encuentra "detenido" debido a la presencia de los migrantes en la carretera.



Los hondureños se rehusan a dar marcha atrás incluso después de que en la mañana de este domingo fueron reprimidos con fuerza por el Ejército y la policía al intentar avanzar.



Los migrantes no pueden continuar su travesía si no cumplen con una prueba negativa de la Covid-19, según el Instituto Guatemalteco de Migración.