Caravanas, una realidad, no un invento: Segob

La Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que las caravanas de migrantes son una realidad, no un invento.Esto luego que Honduras expresó su molestia porque la titular de esa dependencia, Olga Sánchez Cordero, advirtió que en el país centroamericano se está organizando una "caravana madre", en la que se prevé la participación de 20 mil personas.La Canciller de esa nación, María Dolores Agüero, indicó en una carta diplomática enviada al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que las declaraciones de la funcionaria mexicana no tienen sustento.Al respecto, la Segob señaló que México no provoca el fenómeno migratorio."En febrero, más de 76 mil migrantes fueron detenidos en EUA, después de cruzar desde México. Este mes serán más de 100 mil, muchos de los cuales entraron a nuestro País en caravana. Las caravanas son una realidad, no un invento", tuiteó la dependencia.Expuso que la migración tiene como causa la pobreza o la violencia, o ambas."Sólo con desarrollo, justicia y seguridad atenderemos la masiva salida de habitantes de Honduras y otros países de Centroamérica", apuntó,"México no provoca el fenómeno; coopera para atenderlo. La cooperación es la clave".Agregó que la política del Gobierno es ordenar y registrar el ingreso de los migrantes y que respeten las leyes del País."Para proteger a las personas migrantes necesitamos los datos de cada una. Por eso pedimos que se registren. Para ayudarlos hay que registrarlos", añadió.Piden restringir visas humanitariasEl diputado de Morena, Raúl Eduardo Bonifaz, se pronunció por limitar el número de visas humanitarias con los centroamericanos que vienen a México en su camino hacia Estados Unidos.Señaló que hay una posición de respeto a los derechos humanos de los migrantes."Estamos en sintonía con la propuesta humanística del tratamiento que se les otorga a los migrantes, aunque ahora debe moderarse la entrega de visas humanitarias hasta que se tenga la seguridad del perfil de las personas que se trasladan a Estados Unidos", indicó.En un comunicado, apuntó que se ha abierto un puente de cooperación donde el Gobierno estadounidense prestará servicios de inteligencia de tal manera que no sean delincuentes y polleros que actúan ilegalmente los que se incorporen a la frontera.