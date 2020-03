Carboneros pierden 2 mil empleos

Escuchar Nota

, cerca deal 50% y al menos 2 mil ya se han perdido, afirmó el empresario Gregorio Garza.“La situación aquí en la Carbonífera es muy preocupante. Desde el año pasadoy las que le vendían carbón a Ahmsa le deben a proveedores desde hace 9 a 10 meses”, dijo.pero los recursos ya se están agotando. Por otro lado, algunos trabajadores podrían optan por mudarse a otras zonas, con lo que se llevarían la preparación especializada.Gregorio Garza explicó queque se hacen por medio de la Profemi, pero 78 se encuentran totalmente detenidas. Las que siguen trabajando son aquellas que tienen pedidos de empresas que nada tienen que ver con la generación de energía o Ahmsa.mantiene canceladas susy no se resuelve la situación de Ahmsa, la economía de la Región Carbonífera se paraliza, dijo el empresario restaurantero Eduardo Reséndiz Carrales.“Cuando la CFE deja de comprar, independientemente de quecon empresas como Trinity, llega un momento en que se deja de invertir y de gastar, hay un efecto inmediato… Al no haber movimiento del carbón, la economía cae por los suelos”, expresó el también expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Coahuila.Dijo que el sector restaurantero de la región sobrevive gracias a los viajeros, pues el consumo local ha venido a la baja.“Estamos viviendo de la gente que pasa, o la gente que viene a trabajar en otras áreas, si no ya hubiéramos cerrado el negocio, eso está claro. Vivimos del carbón y dependemos del carbón”,quien dijo que no intervendrá en el rescate de Ahmsa, lo que cayó como un balde de agua fría, sin embargo, mostró optimismo gracias al respaldo expresado por el gobernador Miguel Riquelme, quien aseguró que no dejará sola a la Región Centro ni a la Carbonífera.