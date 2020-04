Cárcel contra quien contagie de coronavirus de manera intencional

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En otros países, personas diagnosticadas con coronavirus han contagiado a otras de manera intencional, y en Oaxaca un funcionario de salud con ese padecimiento tosió y escupió a personal hospitalario exigiendo trato preferencial.



Por ello, el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda plantea reformar el Código Penal Federal para sancionar el contagio con 5 y hasta 10 años de prisión, para evitar que salgan con fianza.



La pena aumentaría hasta en una mitad, a 7.5 años y 15 años, si el delito se consuma por omisión de recomendaciones de autoridades sanitarias.



“Aunque parezca increíble hay gente enferma, que no goza de salud mental y contagia de manera dolosa pudiendo causar la muerte. A reserva de que va a haber más casos como este de Oaxaca, que inclusive fue una autoridad, la idea es subir de 5 a 10 años para que la media aritmética sea 7 y medio y que ya sea un delito que no amerite fianza y sea castigado”.



Refirió que en el caso del VIH-Sida se han reportado personas infectadas que contagian de manera intencional a manera de venganza o coraje, y lo que se pretende es que ocurran más contagios por Covid-19.



“Pero ahora, en épocas de pandemia es mucho más fácil, porque no ocupas una relación sexual, no ocupas mayor acto que inclusive escupir, como éste cuate de Oaxaca a empleados”.



Aclaró que quien contagie sin intención o dolo no sería sancionado con la reforma penal, por ejemplo, si rompe la cuarentena para salir a comprar medicamento, lo que justificaría la no imputabilidad.



“Alguien que contagie sin querer, no se le va a procesar, tiene que haber dolo y demostrarse, pero este hombre de Oaxaca, que escupió con el ánimo de contagio, por el no servicio, tiene que tener una pena suficientemente grave”.



Actualmente, el Artículo 199 Bis del Código Penal sanciona el contagio de enfermedades con 3 días a 3 años de prisión y si es incurable, con 6 meses y hasta 5 años de cárcel, más 40 días de multa. La propuesta plantea de 100 hasta 300 días multa.



-En algunos países personas han realizado acciones para propagar el contagio.



-En Colombia un hombre tosió en la cara de una empleada de una aerolínea, molesto por el procedimiento para abordar.



-En Argentina, un hombre tosió en la cara de un reportero, lo que desató el pánico.