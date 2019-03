Cárcel para el fraude electoral y huachicoleo: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, dijo que “una vez puesta en vigor la reforma constitucional y las leyes los implicados tendrán que ir a la cárcel, cosa que no sucedía, ni sucede porque no se consideraban delitos graves estos hechos, los relacionados con el fraude electoral”.Agregó: “Más que nada es decir se acaba la guerra sucia, el financiamiento ilegal, la compra de votos, se termina el fraude electoral, esa es la decisión, algo que queremos aportar”.Respecto al robo de combustible dijo: “Lo mismo con el robo de combustible, ya que el que sustraiga gasolina de una toma, va a ir a la cárcel y no va tener derecho a fianza”.AMLO dio a conocer las reformas constitucionales concretadas en los primeros 100 días de gobierno como:- Extinción de dominio- Prisión preventiva oficiosa para delitos graves- Creación de la Guardia Nacional