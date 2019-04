Cárcel y multa para ‘bromistas’

Hasta 2 años de cárcel y multa de hasta mil días de salario mínimo, será el castigo para quienes realicen llamadas falsas a líneas de emergencia, una vez que el Congreso del Estado apruebe una adición al Artículo 345 Bis del Código Penal. En Coahuila, los sistemas de auxilio y emergencia reportan un 85.5% de llamadas falsas.El objetivo es reducir el número de llamadas falsas que “bromistas” hacen a los sistemas de emergencias y a las corporaciones de rescate y auxilio, informó el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño.El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, propuso adicionar el Artículo 345 Bis al Código Penal, a fin de establecer como delito el uso indebido de los sistemas de emergencia y de denuncia.La iniciativa precisa que quien cometa este delito se hará acreedor a una sanción que va desde los 6 meses a los 2 años de prisión, y multa de 500 a mil días de salario mínimo.Incluye el uso indebido de los números telefónicos de emergencia proporcionados por las autoridades en materia de seguridad pública, protección civil, bomberos, Cruz Roja o cualquier número telefónico destinado a atender emergencias en la población, para dar un aviso que resulte falso y que provoque la movilización o presencia de personal de emergencia.Añadió que desde la implementación del 911, en octubre de 2016, ha sido un instrumento que permite a las corporaciones de Protección Civil, Seguridad Pública, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, y otras, trabajar de forma articulada en la atención oportuna a los ciudadanos, atendiendo llamados que van desde una emergencia médica hasta denuncias como robo, secuestro o extorsión.De enero a diciembre de 2017 se recibieron en el 911 un total de 112 millones 460 mil 767 llamadas, de las cuales 98 millones 523 mil 093 fueron consideradas improcedentes, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.“Es decir, 7 de cada 8 del total de llamadas a los servicios de emergencia a escala nacional durante 2017 fueron falsas, lo que representa un 87.6% del total de llamadas recibidas”.“En el caso particular de Coahuila, fueron falsas el 85.5% de las llamadas recibidas en los sistemas de emergencia”, dijo, señalar que las llamadas falsas o bromas al 911 no sólo no son graciosas, sino que también distraen importantes recursos humanos y materiales, y ponen en riesgo la vida de las personas.“Por ello, es importante determinar en la legislación local sanciones ejemplares por el mal uso de esta importante herramienta, en virtud de que no solo utilizan indebidamente las herramientas de seguridad pública, sino que ponen en riesgo la vida de las personas”, aseguró.