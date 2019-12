Cárcel y multa para científico chino que editó genes de embriones humanos

Pekin.- El investigador chino He Jiankui fue sentenciado a tres años de prisión por haber realizado ilegalmente una edición de genes de embriones humanos destinados a la reproducción, reportó la agencia Xinhua.



Un tribunal de la ciudad de Shenzhen, en el sureste de China, también le impuso a He Jiankui una multa de tres millones de yuanes, o unos 430.000 dólares, a raíz de aquel experimento que derivó en el nacimiento de tres bebés genéticamente modificados.



También dos coacusados en el caso, Zhang Renli y Qin Jinzhou, fueron declarados culpables y condenados a 24 y 18 meses de prisión y multas de un millón y 500.000 yuanes, respectivamente.



"Ninguno de los tres acusados tenía la cualificación de un médico. En su anhelo de fama y fortuna, fueron deliberadamente en contra de las regulaciones en materia de investigación científica y gestión médica", reza la sentencia.



El científico falsificó un informe ético y entre marzo de 2017 y noviembre de 2018 encontró a ocho pares de voluntarios: varones VIH positivos y las mujeres VIH negativas. Dos mujeres quedaron embarazadas, ya nacieron las hijas de una, las gemelas Lula y Nana. Se supone que la segunda mujer sometida al experimento también habría dado a luz.



En noviembre de 2018, He anunció que el ADN de las gemelas fue modificado de manera que las niñas no puedan contagiarse del VIH en el futuro.



Un periodista de la revista MIT Technology Review que tuvo acceso al manuscrito original del investigador chino reveló a principios de este diciembre que las gemelas Lula y Nana podrían tener mutaciones imprevistas en su genoma, producto de la manipulación que He Jiankui había realizado con la ayuda de la llamada tecnología CRISPR.