Cardenal rechaza hablar con una víctima de abuso

Vincent Nichols, cardenal y arzobispo de Westminster, ignoró la solicitud de una víctima de abuso sexual de reunirse con él antes de su viaje al Vaticano para asistir a la 'cumbre antipederasta' celebrada entre el 21 y 24 de febrero. Su oficina respondió que estaba demasiado preocupado por otros asuntos, relata The Observer.De esta forma, el líder católico de Inglaterra y Gales al parecer desatendió la demanda del papa Francisco, quien pidió a todos los participantes de la cumbre hablar con las víctimas de abusos por parte del clero para entender mejor el problema.Sin embargo, el portavoz del cardenal declaró que este se había reunido ya con seis víctimas en el Reino Unido y otras 15 en el Vaticano."Me siento increíblemente frustrada, pero de alguna manera no sorprendida," comentó la mujer, que no quiso revelar su nombre, al periódico.Al describir el proceso legal, la víctima, de unos 50 años, subraya el desprecio por parte de la Iglesia y la Justicia. "No me han escuchado durante todo el proceso. Me han hecho sentir como si fuera una enemiga… Sentía como si me equivocara, y cada paso que daba en el proceso para facilitar información era una exhaustiva batalla", cuenta la mujer.DenunciasLa mujer fue víctima de abusos en las décadas de 1970 y 1980, pero solo en el 2017 demandó oficialmente a Peter Conniffe, presunto pederasta. Aquel año el párroco le escribió una carta, publicada en enero del 2019 por Manchester Evening News, donde pedía disculpas por "todas y cada una de las actividades sexuales hacia usted que yo había considerado consensuadas, pero que han pasado a ser consideradas no consentidas y abusivas". Sin embargo, la víctima replicó que "se sentía enojada". "Siento que se ha salido con la suya", comentó la carta al periódico local.A finales del año pasado el cardenal Nichols fue denunciado por encubrir el caso de abuso sexual por parte del sacerdote John Francis Reuel Tolkien, hijo de John Ronald Reuel Tolkien, creador de la saga 'El Señor de los Anillos'.