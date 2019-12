Cárdenas Palomino en la nómina de Salinas Pliego

Ciudad de México.- Luis Cárdenas Palomino, en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por sus nexos con Genaro García Luna –quien se encuentra preso en Estados Unidos bajo sospecha de colaborar con el Cártel de Sinaloa– se integró al sector privado como empleado del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, en enero de 2013, en la dirección de Adamantium Private Security Services, una filial del Grupo Salinas especializada en espionaje y seguridad privada, publica el semanario Proceso.



En un amplio reportaje firmado por Mathieu Tourliere, la revista Proceso destaca que el ex jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal no cortó sus lazos con el Gobierno al terminar el sexenio de Felipe Calderón, pues Adamantium recibió por lo menos 24 contratos públicos federales por un monto total de 510 millones 470 mil pesos a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto, cuyo consejero jurídico Humberto Castillejos Cervantes, fue su cuñado.



De acuerdo con Proceso, estos contratos, detectados en la plataforma Compranet, abarcaron servicios de seguridad en infraestructuras estratégicas del país: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), estaciones de combustibles operadas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), así como los puertos de Manzanillo y Veracruz.



Según la investigación, el contrato plurianual más importante para “servicios de seguridad y vigilancia en plataformas, zona perimetral y control de accesos en las terminales 1 y 2 del AICM” le fue otorgado a Adamantium mediante adjudicación directa en febrero de 2017 por un monto de 176 millones 239 mil pesos.



Luego de conocerse que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó que las cuentas de Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador de Genaro García Luna, sean congeladas, la empresa Adamantium eliminó de su página oficial la mención a la que hacían referencia que pertenecían a Grupo Salinas, según documentó Proceso.



Sin embargo, la empresa aparece en varios informes de TV Azteca como “parte relacionada”, es decir, integrante del mismo grupo empresarial, y en el blog de salinas Pliego todavía forma parte del organigrama de Grupo Salinas, asegura la revista.



En el portal de la empresa se puede leer que tiene presencia en 30 entidades y cuenta con experiencia especializada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el de Chetumal, Uruapan, Colima, Tepic, Campeche y Ciudad del Carmen.



También provee guardias de seguridad para los puertos de Veracruz, Tuxpan y Manzanillo.



Luis Cárdenas Palomino es considerado como la mano derecha de García Luna cuando éste estuvo a cargo de la AFI. Cárdenas Palomino fue jefe de la División de Seguridad Regional y se le identifica como uno de los responsables de armar el montaje en el caso Florence Cassez e Israel Vallarta.



Cárdenas fue de los señalados en la declaración de “La Barbie” junto con García Luna, pero no ha sido procesado. De acuerdo con información en su perfil de LinkedIn, desde el 2013 dirige una empresa de seguridad privada y guardias.