Cardi B encabeza los BET

Cardi B encabeza las nominaciones a los Premios BET 2019 con siete candidaturas, mientras que el difunto rapero Nipsey Hussle obtuvo una mención póstuma.Las nominaciones de Cardi B incluyen dos al máximo premio, Video del Año, por sus éxitos Money y Please Me, esta última con Bruno Mars. También compite junto a J Balvin y Bad Bunny a Mejor Colaboración y Premio Elegido por los Espectadores por I Like It; Álbum del Año por Invasion of Privacy.Hussle fue postulado a Mejor Artista Masculino de Hip Hop. Por el mismo honor compiten J. Cole, Travis Scott, Meek Mill, 21 Savage y Drake.