Carece familia de Lluvia de tecnología para que ella pueda estudiar

“Ahorita yo no estoy recibiendo dinero de ninguna parte, y ahorita estoy en la tienda hasta el tope. Yo, de plano no les he comprado que gel antibacterial ni nada de eso; nomás no salir tanto a donde haya contagios de esa enfermedad”, explicó la madre de familia.

Una habitación de aproximadamente 16 metros cuadrados, en la que no hay paredes que limiten los dormitorios de la sala o la cocina, así es la casa de, una pequeña de 5 años que habita en el; ella y sus hermanos forman parte de las más recientes estadísticas de la, que dice que más de 17 mil niños en Coahuila viven en situación de pobreza., señaló que bajo las condiciones en las que viven, solo pueden combatir la contingencia sanitaria de Covid-19 evitando salir a la calle, algo que no siempre pueden cumplir, pues las dimensiones de su hogar los obligan a salir.El sueldo de su esposo es la única entrada de dinero que tiene la familia, los mil 200 pesos que gana a la semana no son suficientes para los siete miembros de la familia conformada por, que estudia la preparatoria., como la conocen sus vecinos, y su esposo, tienen que hacer rendir el dinero para la comida, pagar los servicios de agua y gas; la luz se las comparte un vecino que conoce sus carencias, a esto, ahora con la implementación de la escuela en casa, le tienen que sumar los materiales que requieren sus hijos para hacer la tarea.Debido a queya que es un lujo que no pueden costear, a diario, la madre de familia tiene que recorrer las casas de los compañeros de sus hijos para pedir la tarea y escribirla para después explicársela a sus hijos.Además, tiene que dividir su tiempo para supervisar lo que hagan sus hijos, principalmente con la que cursa preescolar, y con María Betzabé, pues dice que tiene problemas de aprendizaje, hasta que su hija de 2 años le da una pausa antes de reclamar subir a sus brazos y cuando esto pasa, los hermanos mayores son los que terminan por encargarse.Por esta y otras cosas más,de 5 años, dijo extrañar a su maestra, pues además de darles “muchas clases”, dijo que en su escuela podía dibujar y jugar todo lo que quisiera con sus compañeros de clase.La mayoría de los hijos de Gaby aún no comprenden lo complicado de la situación que vive su familia en esta zona rural y que se ha agudizado aún más con la pandemia del coronavirus, y mientras ellos pasan el día jugando entre la tierra y haciendo los quehaceres escolares, su mamá anhela que pronto regresen a la escuela, para que puedan tener a la mano los materiales que necesitan para su educación.Así es la realidad que viven las familias cuyos padres no alcanzan ni a ganar el salario mínimo, en tanto, algunas personas sí pueden quedarse en casa a seguir las indicaciones de las autoridades de salud y reducir los contagios de, la principal preocupación para Gaby, es que a diario sus hijos puedan tener algo que comer.