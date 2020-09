Career Day, el evento de reclutamiento de Amazon con más de 33 mil puestos de trabajo

Escuchar Nota

“Como hay muchas personas desempleadas por el impacto económico de Covid-19, y buscando nuevos empleos, el Career Day está diseñado para apoyar a todos los solicitantes de empleo, independientemente de su nivel de experiencia, campo profesional o antecedentes”.



"Hemos creado más puestos de trabajo en los Estado Unidos durante la última década que cualquier otra empresa, y seguimos contratando personas de todos los orígenes y en todos los niveles de habilidad. Nos complace poder movilizar a más de mil reclutadores experimentados y profesionales de recursos humanos para ayudar a los solicitantes de empleo a conocer las oportunidades en Amazon y en otros lugares", aseguró Beth Galetti, vicepresidenta senior de recursos humanos de Amazon.



Millones de empresas en el mundo están enfrentando un panorama complicado debido a la pandemia de Covid-19 lo que las ha llevado a despedir a empleados. Pero hay otras que han ganado mucho durante la contingencia sanitaria, tal esDe acuerdo con un comunicado de prensa,además, anunció que pronto compartirá miles de empleos adicionales correspondientes a la red de logística.Una encuesta realizada por la empresa reveló que el 53% de los estadounidenses se han visto obligados a buscar un nuevo trabajo debido a la contingencia sanitaria, en ese sentido Amazon declaró:Y no solo se trata de empleo, la empresa afirmó que alrededor de mil reclutadores ofrecerán 20 mil sesiones de entrenamiento profesional además de paneles de discusión, talleres de codificación y entrevistas con ejecutivos de la compañía.La compañía afirmó que aPor otra parte, quienes lleguen a ocupar roles corporativos podrán recibir un salario promedio de 150 mil dólares.Y es que la empresa ha tenido uno de sus mejores momentos gracias a la pandemia pues, con la gente en casa, las compras online en todo el mundo crecieron de manera importante. De hecho, ya ha contratado a más de 175 mil personas para satisfacer el aumento de pedidos. Además hay que recordar que el CEO de la empresa, Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo con una fortuna estimada en 179 mil millones de dólares.Alguien que ya forma parte de la junta directiva de Amazon es el generalel ex director de la Agencia de Seguridad Nacional y primer comandante del Comando Cibernético de Estados Unidos que actuó como la cara pública durante las filtraciones de Edward Snowden, pero que se retiró del servicio público en 2013.Alexander es una figura controvertida para muchos en la comunidad tecnológica debido a su participación en los sistemas de vigilancia generalizados que, de acuerdo con Snowden, recopilaron datos de los sistemas de Google, Microsoft, Yahoo y Facebook, pero no Amazon.El ex funcionario del gobierno fue muy crítico sobre las filtraciones de Snowden, incluso, sugirió que los reporteros deberían estar legalmente restringidos de cubrir los documentos. “Deberíamos idear una forma de detenerlo. No sé cómo hacer eso. Eso es más de los tribunales y los legisladores, pero, desde mi perspectiva, está mal permitir que esto continúe”, declaró en 2013.