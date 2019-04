Carga fiscal, causante del encarecimiento de gasolina

Alrededor de 50% de las 68 estaciones de servicio en la Región Centro distribuye gasolina importada, lo que no garantiza la disminución del precio por el alto costo de los impuestos que se deben pagar, aseveró Marco Antonio Ramón García,presidente de Coparmex y miembro de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).Declaró que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como el costo de la tramitología que exige el Gobierno federal impiden bajar el precio del combustible."Pagamos IEPS, IVA y costos para llevar el trámite que obliga la Federación, así que si el Gobierno quitara el IEPS eliminaría de un tajo de 2 a 3 pesos, depende de la autoridad federal", puntualizó.Comentó que el Gobierno federal implementó el impuesto como un extra para acciones federales de combate a la pobreza, por lo que se está pagando una gasolina más alta enprecio.Está en la autoridad federal hacer que el costo de la gasolina baje derogando impuestos y eficientar el procedimiento de control a las estaciones de servicio, expuso.Marco Antonio Ramón aseveró que no es culpa de los gasolineros que el combustible esté más caro o que no baje de precio sino la carga de impuestos que cobra el Gobierno federal y la tramitología que cada vez es más pesada para el empresario, que gasta más en contratar personal para cumplir."Es buena la competencia, pero no ha habido un precio a la baja, son de centavos y se refleja al consumidor final, pero hoy vivimos otra situación, la tramitología que es tediosa y costosa, porque se ha ido incrementando y se ve reflejado en los costos del producto", sostuvo el dirigente de Coparmex."La entrada de combustible importado no garantiza bajar el precio porque pagan impuestos y los márgenes son muy limitados y hoy hay muchas gasolineras y el aforo es el mismo, por lo que la rentabilidad de gasolineras se ve mermada y hay poca utilidad", aseveró.Muchas franquicias de combustibles que operan en la región se proveen de Estados Unidos, sin embargo, no pueden dar un precio más bajo porque igualmente al entrar al país pagan los mismos impuestos que el resto de las estaciones de servicio que se surten de Pemex.