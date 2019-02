Cargadores causan 5 de 10 incendios

De diez incendios que se registran actualmente en Torreón, entre cinco y seis, son provocados por los cargadores de teléfonos celulares que parecen inofensivos. El Siglo de TorreónY es que, no hay conciencia del grave peligro que representa dejarlos conectados, con o sin los aparatos móviles, alerta el Cuerpo de Bomberos."Los chavos, las madres de familia y todos los que tienen teléfonos u otros dispositivos móviles, no dimensionan la manera como se sobrecalientan y además, toda la electricidad que consumen".La explicación de esta nueva causal de incendios, la explica Raúl Hernández Gómez, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Torreón, quien señala "no hay nada tan peligroso actualmente en casa como un cargador conectado".Y subraya que en las oficinas, cuando los empleados dejan estos accesorios conectados, es el mismo caso. "Muchos problemas se pueden evitar, así como los riesgos de pérdidas patrimoniales, tan sólo con tomar las precauciones de quitar estos pequeños equipos de carga ligera y rápida.También en las noches, vigilar los espacios de los hogares donde se dejan cargando los teléfonos a veces durante toda la noche. "Esas sobrecargas eléctricas pueden provocar cortos circuitos al calentarse las redes".Hay una costumbre arraigada de dejar todo tipo de aparatos conectados aún cuando no se vayan a utilizar. Además, el uso de conectores y cables "baratos o patitos, representa mayor riesgo", señala.El sitio Prevent Security Systems, recomienda desconectar el cargador de la red cuando no se esté utilizando. Aunque no haya ningún dispositivo conectado al cargador, éste sigue liberando energía por lo que puede calentarse lo suficiente para generar una situación de peligro.El agua o la humedad cerca del cargador, pueden causar un cortocircuito, de esta manera libera una cantidad excesiva de corriente que recalienta los circuitos y puede llegar a provocar un incendio.