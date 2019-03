Cargamento lo vence y vuelca en tramo Los Chorros

Un accidente protagonizado por un tráiler ocurrió la mañana del martes, en la carretera a Arteaga en el kilómetro 232 +500 en el tramo Los Chorros, donde la unidad terminó volcada hacia el lado izquierdo sobre las ballenas de esta vialidad, derramando gran parte del combustible.De acuerdo a José Antonio Garduño, chofer del transporte de carga, el percance sucedió cuando otro tráiler se le atravesó y al tratar de esquivarlo perdió el control de su unidad, en la que transportaba 20 toneladas de rollos de papel, desde la ciudad de Monterrey con destino a Querétaro.“A la hora de agarrar la curva, el otro se me recarga y me hace irme contra el muro de contención, pierdo el control y me desvío, fue el peso de la carga lo que me empujó hacia el lado izquierdo”, señaló José Antonio Garduño.Al lugar llegaron elementos de la Policía Federal, así como del Servicio Médico de Caminos y Puentes Federales, quienes valoraron al conductor en lo que llegaron los paramédicos, los cuales descartaron que tuviera lesiones de gravedad.Los trabajos de remoción de la pesada unidad, así como para retirar el diésel derramado sobre el pavimento duraron varias horas, en las cuales el tráfico vehicular fue detenido de manera intermitente.Serán las autoridades, las encargadas de determinar o descartar la responsabilidad del conductor afectado, pues el otro tráiler en cuestión, no detuvo su marcha y continuó con su camino.