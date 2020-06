Cáritas de Saltillo hace llamado en voz alta para que sigan apoyando

Escuchar Nota

“Les ayudamos con precios muy bajos o gratuidad de los servicios, estamos en alianza con Fundación Lafón de El Muguerza, juntos tenemos la Clínica Cáritas-Lafón”, detalló la directora.

“El 12 de marzo se cerraron los comedores por la contingencia y el pasado 12 de abril abrimos el comedor San Judas, de la zona centro, y el de la colonia Omega, pero no como antes, ahorita lo que estamos haciendo es brindar un box lunch a la gente”, precisó Silvia Padilla.

Con la misión de ayudar a las personas más vulnerables de la localidad,acumula 33 años de labor ininterrumpida a través de sus tres principales áreas de acción social: albergue, salud y nutrición.En el rubro de albergue, administran el asilo Casa del Buen Samaritano, donde atienden a 54 adultos mayores que no pueden quedarse con sus familias por problemas económicos o de salud, “y Cáritas se hace cargo de ellos hasta el último día de sus vidas”, explicó Silvia Padilla, directora de la asociación.En el ámbito de salud,, condición en la que no pueden acceder a servicios de atención médica, a pesar de estar registrados en algún programa de seguridad social.En el caso de nutrición, operan siete comedores que se ubican en las colonias marginadas de la localidad, donde brindan una comida caliente al día para alrededor de 600 saltillenses en condición vulnerable.Aunque Cáritas de Saltillo no ha parado por completo, desde que inició la emergencia sanitaria en el país su dinámica ha cambiado y sus beneficiarios han ido en aumento, principalmente en el programa de nutrición.Todos los días a las 11 amdifunde un programa por medio de laporque los adultos mayores se entristecieron al no recibir visitas del público en estos últimos días.Además, durante estas transmisiones en las que muestran las actividades de sus albergados, solicitan el apoyo a la población para solventar las necesidades del asilo.Con este regreso a las operaciones, el personal deatestiguó el incremento de la vulnerabilidad en la sociedad, pues en el caso del comedor en la colonia Omega, pasaron de servir 80 platillos a dar 800 al día, en coordinación con los hermanos de la congregación Verbum Spei.“En esta zona de la ciudad las necesidades de las personas vulnerables han aumentado, mucha gente está sin trabajo, sin sueldo, las señoras trabajan en casas y los señores viven de trabajos eventuales que ahorita no hay”, indicó la directora de la organización.El mismo fenómeno lo observaron en el comedor de San Judas, donde tienen un padrón de 80 beneficiarios y ahorita están entregando hasta 140 comidas al día.“La verdad es que optamos por darles la comida preparada ya que en su mayoría los beneficiarios son adultos mayores hombres, entonces no cocinan si les entregamos la despensa”, explicó Silvia Padilla. De igual manera, para evitar poner en riesgo a parte de su población, desde que inició la contingencia implementaron la estrategia de entregar despensas a los adultos mayores directamente en sus casas. Así, benefician a 100 adultos mayores de colonias aledañas al Cerro del Pueblo que, por las medidas sanitarias, no pueden salir de casa.Aunado a todo esto,sigue operando con normalidad, por lo que reconocen que requieren de artículos de higiene personal, como pañales para adultos, papel de rollo, jabones, champú, entre otros.Además, la contingencia provocó que los eventos de recaudación que hace la organización se pospusieran, por lo que hoy más que nunca se vuelve crucial el apoyo por parte de la sociedad saltillense.“Los donativos los podemos recibir en el asilo o en la oficina, estamos en la mejor disponibilidad”, finalizó la directora dePresidente del Consejo: Ing. Marco A. Barraza ValdésDirección ejecutiva: Silvia Padilla LunaAsilo Casa del Buen Samaritano: Brenda Gaytán Vásquez-Facebook: Cáritas de Saltillo / Asilo Buen Samaritano-Teléfonos: 844 164 5310 / 844 439 8367-Sitio web: http://www.caritasdesaltillo.org