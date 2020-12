Carlos Francisco de 17 años salió de casa a trabajar y no volvió

Escuchar Nota

Carlos Francisco Guijosa, un joven de 17 años que vivía en la ciudad de Tijuana salió de su casa el domingo 7 de junio entre las 9:30 y 10:00 de la mañana, le dijo a su mamá que se iba a trabajar, pero ya no volvió, desde ese día ella lo ha buscado sin parar. Han pasado seis meses y 10 días, a lo largo de los cuales ha reunido pistas sobre quienes pudieran saber qué pasó con Carlos Francisco.La segunda pista que tiene la mamá de Carlos Francisco es el nombre de Daniel Trujillo. “Yo ingrese a Facebook y pues me di cuenta de que mi hijo conoció personas, justamente antes de desaparecer, un día antes, él conoció a un tal Daniel Trujillo y pues esta persona; yo le di toda esa información a la policía y curiosamente a esta persona, la policía nunca ha podido dar con ella”.Y una tercera pista el hombre con el que trabajaba el joven de 17 años. ”El señor el día que yo me lo encontré se puso muy nervioso, mi hijo me había dicho que lo había conocido a través de Facebook, que es donde el señor le dio el trabajo y el señor a mí me dijo que lo había conocido en un Calimax (centro comercial de Tijuana) y que ahí mi hijo le pidió trabajo”.Nada de eso ha hecho que la policía en Tijuana le dé alguna pista del paradero de su hijo… Lo revictimizan asegurando que los jóvenes se van de casa por rebeldía.Ella sola estuvo a punto de entrar al bar donde fue grabado el video, donde considera se ve a su hijo bailando."2Hay personas de allá de Tijuana, una en especial, obviamente no puedo decir nombres, pero me dijo que Dios te bendiga estás en Tijuana y tengo mucho miedo, no te puedo ayudar. Y otras personas me decían, no pues si te cobró tanto por entrar, pero pues yo no me puedo arriesgar aparte de que no tengo la economía para estar pagando”La mujer se ha trasladado a la Ciudad de México, para ver si su demanda de justicia es escuchada.Con información de Excélsior