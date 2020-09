Carlos Gómez Arrieta, acusado de tortura en caso Ayotzinapa, se entrega a la FGR

Escuchar Nota

"Esta mañana en la Ciudad de México se entregó voluntariamente a las autoridades de la FGR México, Carlos Gómez Arrieta, ex titular de la Policía Federal Ministerial, durante los lamentables hechos de Ayotzinapa y sobre quien exitía una orden de aprehensión.

Carlos Gómez Arrieta, ex titular de la Policía Federal Ministerial, se entregó voluntariamente a las autoridades de la Fiscalía General de la República, de quienes hasta el momento no se conoce su paradero.Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, compartió en sus redes sociales queLa detención de Arrieta fue una de las peticiones de los padres en un documento entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador en meses recientes.Además, ex procurador General de la Republica.