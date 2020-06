Carlos Lehder, exsocio de Pablo Escobar, sale de la cárcel en Estados Unidos

Escuchar Nota

Alemania.- Mónica Lehder, hija de Carlos Lehder, quien fuera uno de los capos del Cártel de Medellín y exsocio del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, confirmó este martes que su padre viajó a Alemania después de cumplir una larga condena en cárceles de Estados Unidos por narcotráfico.



“Por fin pude confirmar esa noticia”, dijo Mónica en una entrevista con la revista Semana en la que subrayó que Lehder, de 70 años, llegó a Alemania, información que le dieron hermanos medios suyos que viven en Estados Unidos.



Según la revista “Der Spiegel”, Lehder, de padre alemán y madre colombiana, llegó este martes al aeropuerto de Fráncfort procedente de Nueva York en un vuelo de línea regular, acompañado de dos policías estadounidenses y con un pasaporte provisional de ese país europeo.



La hija del exsocio de Escobar detalló que Lehder tuvo cáncer de próstata y aunque “estuvo mejor, hoy en día vuelve de nuevo un cáncer y esa fue una de las razones por las cuales fue recibido en Alemania”, pues es ciudadano de ese país.



“Lo que me importa es que está bien y está fuera en una cárcel“, puntualizó la mujer, quien dijo que no lo ve desde hace 17 años.



Recalcó que el Gobierno alemán estuvo pendiente de él y que en varias ocasiones pidió la repatriación que finalmente se dio después de un largo proceso.



La mujer recordó que Lehder, capturado en Colombia en 1987 y extraditado de inmediato a EU, fue condenado inicialmente a dos cadenas perpetuas más 135 años de prisión, pero luego de una serie de negociaciones y colaboración con la justicia de ese país “obtuvo una rebaja de pena” que ya purgó y en Alemania no tiene ningún proceso.



Carlos Lehder Rivas fue uno de los socios de Pablo Escobar, capo del Cártel de Medellín, y organizaba con una flotilla de aviones el transporte de cocaína de Colombia a Miami.



Lehder fue capturado por la Policía el 4 de febrero de 1987 en una finca de la zona rural de Guarne, en el departamento de Antioquia (noroeste) junto a trece de sus escoltas, y el mismo día fue extraditado a Estados Unidos, con lo cual fue el primer capo en correr esa suerte.



Vida de excentricidades



Lehder nació en 1949 en Armenia, capital del departamento del Quindío, en la región cafetera del centro del país.



Su andadura en el mundo del crimen comenzó en Estados Unidos a donde viajó con su madre cuando tenía 15 años y posteriormente comenzó a enviar pequeñas cantidades de mariguana hacia Canadá.



Con el paso de los años Lehder se convirtió en uno de los mayores capos del narcotráfico al enviar en aviones toneladas de cocaína a Estados Unidos.



El poder económico acumulado le permitió infiltrar a la Policía y adquirir grandes haciendas en Colombia, principalmente en el centro del país y en los Llanos Orientales.



En una de esas propiedades, llamada La Posada Alemana, Lehder, fanático de la música de The Beatles, mandó instalar una estatua de uno de sus ídolos, John Lennon, representado desnudo, con una guitarra en la manos y usando un casco alemán de la II Guerra Mundial.



Además de los bienes que tenía en Colombia, Lehder también compró propiedades en Estados Unidos y Brasil e incluso fue dueño de Cayo Norman, una isla en las Bahamas que usaba como escala para sus envíos de droga y que le fue confiscada por las autoridades de ese país.



Reportes de prensa de la época indican que en esa isla Lehder construyó una pista de aterrizaje que era custodiada por hombres fuertemente armados y con perros.



En 1978, en el auge de su poder, le ofreció al entonces presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, pagar la deuda externa del país a cambio de un espacio libre para el tráfico de drogas.



Sin embargo, su imperio se vino al piso en 1987 cuando fue detenido y extraditado a los Estados Unidos, en donde parte de su condena la pagó en una celda que estaba cinco pisos bajo el nivel del suelo.