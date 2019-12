Carlos Loret de Mola, García Luna y el montaje del arresto de Florence Cassez

“En retrospectiva, con un análisis más minucioso de todas las imágenes, creo que se pudo haber descubierto el engaño (…) no lo hice y lo lamento”, afirmó el periodista.



“El 9 de diciembre de 2005 nos tocó transmitir la información de su captura (de Florence Cassez), que luego supimos se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo”.



“Reinah ganó en su litigio, pero Televisa nunca aclaró ante las audiencias si hubo otros directivos de la empresa que estuvieran enterados de este “montaje”, armado por los principales responsables del área informativa de la televisora”, dice la revista.



lleva cerca de catorce años en la cárcel sin una sentencia que lo haya condenado por delito alguno.El origen de este encierro se debe a la famosa puesta en escena producida por(y supervisada por el director de Investigación Policial, Luis Cárdenas Palomino), transmitida el 9 de diciembre de 2005 en el noticiero Primero Noticias de Carlos Loret de Mola, de Televisa.El hecho simula que víctimas de secuestro son liberadas por elementos de la AFI. Vallarta yson interrogados libremente por los propios reporteros y luego de lo cual fueron detenidos., luego de uno de los veredictos más polémicos de la Suprema Corte, porEmmanuelle Steels, ha documentado con escrúpulo periodístico el Caso Vallarta. En su libro El teatro del engaño, editorial Grijalbo 2015, próximo a reeditarse, documenta el montaje a través de diversas fuentes. Más aún, propone los motivos que habrían de guiar a García Luna a fabricar culpables.En enero del 2013, Loret de Mola se disculpó por el montaje diciendo que no se dio cuenta.La revista Proceso dijo que durante varios años, Grupo Televisa guardó silencio sobre el “telemontaje”.Cuando se descubrió esta operación, en febrero de 2006, la empresa optó por correr al reportero Pablo Reinah, a quien acusó de ser cómplice de la estratagema. Reinah se defendió ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pidió que se restableciera su honor y la empresa admitiera que él no fue el único responsable.En enero del 2013, la francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de cárcel por secuestro, posesión de armas de fuego exclusivas del Ejército y delincuencia organizada, por el Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en 2008, fue liberada por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y abandonó el país.La ministra ponente Olga Sánchez Cordero, quien impulsó en su proyecto la protección federal para Cassez, dijo que la Corte no resolvió la culpabilidad o inocencia de la francesa aprehendida en 2005. Sin embargo, adujo violaciones a sus derechos elementales para exigir su libertad.Con tres votos en favor, de los ministros Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la ponente, y dos en contra, de José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo, Cassez obtuvo un amparo “liso y llano” para salir del penal a las 18 horas y abordar un avión hacia París a las 21:25 horas. “Está libre, pero no es inocente”, reconoció Sánchez Cordero en entrevista con Grupo Imagen Multimedia.A García Luna se le acusó de pagar 118 millones de pesos por la realización de la serie de televisión "El Equipo", producida por Televisa.Documentos publicados por El Universal en julio del 2011, dieron cuenta que desde un año antes, García Luna alistaba la reaalización de la serie, que constó de 13 capítulos."El Equipo" estuvo protagonizada por Alberto Estrella y fue creada en el marco de la campaña "Policía Federal Héroes Anónimos", ideada por García Luna.