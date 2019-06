Carlos Name, el mexicano que tiene a Twitter de cabeza

Instagram se ha convertido en una red social ideal para contar historias y hacer que estas lleguen a miles de personas que se interesan en conocer el desenlace de las mismas.Un ejemplo de esto es lo que ocurre con el joven mexicano Carlos Name, quien desde enero de este año mantiene a sus seguidores al pendiente de todas sus instastories, por medio de las cuales ha narrado una serie de extraños sucesos que -según cuenta- ocurren día tras día en su casa.El punto cumbre de su relato está por llegar, o al menos así lo ha hecho saber durante las primeras horas de este lunes 3 de junio, día en el que anunció que contaría más detalles de lo que le ha venido ocurriendo desde hace algunos meses. Tan pronto hizo ese anuncio, Twitter enloqueció y el nombre de Carlos Neme se convirtió en el Trending Topic principal de la red social de microblogging.¿Qué es lo que supuestamente ocurre con Carlos Name?Desde el 20 de enero de este año, el instagramer mexicano Carlos Name, quien cuenta con 886 mil seguidores y se caracterizaba por publicar fotografías de su lujoso estilo de vida, ha publicado instastories en las que narra sucesos extraños, como la aparición de objetos en su jardín, ruidos extraños en su hogar y sombras misteriosas dentro y fuera de su casa.Lo más fuerte de este caso es lo que narró la noche del domingo 2 de junio, cuando -de acuerdo con sus publicaciones- un hombre se apuñaló dentro de la alberca que se encuentra dentro de la casa en la que vive y en la que han ocurrido las cosas que cuenta desde enero.Caso Carlos Name: ¿mito o realidad?Aunque el joven ha sustentado sus relatos con imágenes y videos, no se ha confirmado la veracidad de lo que cuenta y el caso hace recordar a Manuel Bartual y el hilo de twitter que tuvo a la red social atenta durante varios días, hasta que confesó que todo se trató de un ejercicio de narrativa que más adelante otras personas han replicado.