Carlos Salcedo sancionado por Tigres por irse a la playa

Ciudad de México.- Carlos Salcedo simplemente se empeña en echar su carrera al desastre. Después del buen juego que dio ante el Mazatlán, y ante la baja por lesión de Hugo Ayala, todo hacia indicar que volvería a la titularidad en los Tigres. Pero no.



Ha trascendido que la directiva felina ha multado fuertemente y mandado a la banca al llamado Titán, de cara al partido ante Chivas de Guadalajara el próximo sábado. ¿La razón?



Que al defensa se le hizo fácil irse a la playa, tomar un jet privado, dicen, y viajar para a pasar unos días con su familia y amigos, rompiendo la cuarentena a la que todo futbolista está obligado en esta pandemia.



Así, en los primeros ensayos la defensa central del equipo será ocupada por Diego Reyes y Francisco Meza, y será la que juegue ante las Chivas. Si Ricardo Ferretti no cambia de opinión.



En Tigres más indisciplinas han sido una constante, y los contagios se han multiplicado: Nahuel Guzmán, Miguel Ortega, porteros de la Sub 20, Diego Reyes y Jorge Torres Nilo han contraído coronavirus, pero parece que a los demás futbolistas no les interesa.